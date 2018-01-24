Спасшему соседей жителю Юрьевца власти купили квартиру

Власти Ивановской области купили новую квартиру Владимиру Галочкину, который спас жильцов обрушившегося дома в городе Юрьевце 22 декабря прошлого года.

«Первую квартиру приобрели для семьи Владимира Галочкина, который во время чрезвычайной ситуации сумел предупредить соседей о надвигающейся беде», – передает ТАСС сообщение пресс-службы регионального правительства.

В правительстве области рассказали, что регистрация документов на жилье уже завершена. Помимо этого врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский распорядился выделить 38,5 млн рублей из резервного фонда на приобретение квартир для остальных жильцов дома.

В пресс-службе добавили, что всего без жилья остались 64 человека. Половина из них в данный момент находится в пункте временного размещения, еще порядка 30 человек живут у родственников.

Напомним, 22 декабря 2017 года, в городе Юрьевец Ивановской области обрушилась стена жилого дома. Как сообщили в СК, бдительность одного из жильцов дома помогла не допустить жертв.

Житель пятиэтажного дома в городе Юрьевец Ивановской области Владимир Галочкин рассказал, как людям удалось покинуть квартиры за мгновения до обрушения.