У замгубернатора Приморья украли два iPhone во время пробежки

Зампредседателя правительства Хабаровского края Аркадий Мкртычев уволил директора спорткомплекса после того, как у чиновника на тренировке украли два iPhone.

Добычей воров кроме двух телефонов iPhone стали золотая ручка Parker и барсетка, сообщает Telegram-канал Mash. Имущество замгубернатора было похищено, пока Мкртычев был на пробежке.

Телефоны обнаружились у местного скупщика краденого, барсетка и золотая ручка так и не найдены.

Подчеркивается, что директор спорткомплекса после инцидента был уволен.