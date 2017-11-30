Внук Пугачевой заявил о мошенничестве Бузовой

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков заявил, что секрет успеха Ольги Бузовой в качестве певицы заключается в том, что она накручивает результаты скачиваний своих песен в ITunes.

Об этом Пресняков сообщил между делом в своем Instagram, рассказывая, чем сейчас занимается его группа: «У нас сложнее подход, а не как у «некоторых», за счет накруток и бабла делать, чтоб твой «хит» был на первом месте в чарте ITunes. Это, кстати, реальный факт о Бузовой».

Музыкант добавил, что лично знает людей, которые занимаются накручиванием результатов треков, сообщает URA.RU.

Стоит отметить, что на данный момент ветка комментариев со страницы Преснякова удалена.

Бузова, которая 22 января сообщила, что ее новый трек «уже несколько дней по-прежнему возглавляет #itunes», пока не ответила на слова Преснякова.

Ранее стало известно, что Бузовой пришлось возвращаться в Москву из Таиланда эконом-классом, после того, как ни один из пассажиров бизнес-класса не захотел уступить ей место.