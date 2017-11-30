Миллиардер Баков отказался от участия в выборах президента

Кандидат в президенты России от Монархической партии и ее основатель Антон Баков объявил о снятии своей кандидатуры с выборов.

«Снимаю свою кандидатуру с выборов», – сказал Баков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что выражает благодарность Центризбиркому за четкую, грамотную и честную работу по организации выборов.

Напомним, среди зарегистрированных кандидатов в президенты России Владимир Путин, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие.