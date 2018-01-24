Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 5 копеек – до 56,3 рубля, курс евро поднялся на 4 копейки и составил 69,33 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent стоит 69,86 доллара за баррель, передает РИА «Новости».