В уравнивании сожительства и брака увидели риски для рынка жилья

Если сожительство будет приравнено к браку, это может в целом затормозить часть экономики, в том числе вызвать паралич на вторичном рынке жилья, считает первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

«Неузаконенные семейные отношения продавцов квартир автоматически переводят подобные сделки в разряд рискованных. Как следствие – инвесторы и фонды, которые работают с недвижимостью, могут потерять интерес к незащищенной сфере», – приводит его слова «Интерфакс».

Весь оборот квартир и домов в стране, считает Сидякин, может быть поставлен под угрозу из-за понятия «фактические брачные отношения». Он привел в пример ситуацию, когда сделка может быть признана недействительной, если продавец квартиры жил с девушкой и это было их «совместное имущество».

Сидякин предположил, что такой подход «парализует оборот на вторичном рынке жилья». Более того, проблемы коснутся всех сделок с недвижимостью, и, как следствие, затормозится целая часть экономики.

«Для экономики страны в целом это может быть большим ударом», - заявил Сидякин.

В понедельник сенатор Антон Беляков внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым вводится в Семейный кодекс понятие «фактические брачные отношения» - таким образом к официальному браку предлагается приравнять незарегистрированные отношения мужчины и женщины после пяти лет совместного проживания.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что мешает приданию сожительству правового статуса в России.