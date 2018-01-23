Ученые обнаружили новые далекие скопления галактик

Международная группа астрофизиков обнаружила семь новых далеких массивных скоплений галактик; до этого было известно 12 таких объектов, сообщили Институте космических исследований РАН.

«На высоких красных смещениях, то есть далеко от нас... мы можем обнаружить только наиболее массивные скопления галактик в наблюдаемой Вселенной, полная масса которых более чем примерно в 30 тыс. раз больше массы нашей Галактики», – цитирует сообщение ТАСС.

Как заявил сотрудник отдела астрофизики высоких энергий Института космических исследований РАН Родион Буренин, подобные объекты «чрезвычайно редки» – ранее таковых было известно 12, но международный коллектив ученых исследовал еще семь массивных скоплений галактик на высоких красных смещениях.

Для их поиска использовались данные различных обзоров неба в оптическом и инфракрасном диапазонах. В оптическом диапазоне наблюдения проводились на 1,5-метровом Российско-турецком телескопе, 1,6-метровом телескопе Саянской обсерватории и шестиметровом телескопе САО РАН. Часть данных получили с помощью 3,5-метрового телескопа обсерватории Калар Альто в Испании.

Напомним, в августе 2017 года обсерватория «Хаббл» получила детальные фотографии карликовой галактики NGC 5949, чья темная материя распределена не так, как предсказывают современные космологические теории.

В июле 2016 года ученые взвесили «невидимую» галактику Dragonfly 44, которая, несмотря на крайне малое число звезд и их разбросанность по космосу, оказалась почти такой же тяжелой, как и наш Млечный Путь.