Кремль выразил сожаление в связи с отсутствием Шипулина и Устюгова в списке олимпийцев

В Кремле глубоко сожалеют об отсутствии российских спортсменов Антона Шипулина, Виктора Ана и Сергея Устюгова в списке участников Олимпиады в Пхенчхане и надеются, что все разъяснится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы действительно видели эти удручающие новости в сообщениях СМИ. Действительно, мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты. Надеемся, что так или иначе ситуация будет проясняться, потому что, конечно, в ограниченном режиме, но все-таки контакты с МОК осуществляются. Мы надеемся, что в ходе этих контактов удастся прояснить ситуацию с упомянутыми нашими именитыми спортсменами», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Тем временем президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов рассказал, что МОК не дал разрешение на рассмотрение апелляции российской стороны на критерии отбора спортсменов на Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане в ускоренном режиме.



«Ситуация по поданной апелляции на критерии отбора следующая: МОК отказывается ускоренно их рассматривать, а времени у нас остается мало», – сказал Кравцов по телефону.

По его словам, Союз биатлонистов России (СБР) оставляет за собой право сохранить заявку на Олимпийские игры в Пхенчхане в том составе, который предварительно был подан для согласования в МОК).



«Нам абсолютно не понятны позиции и критерии, которыми руководствовались рабочие группы и комиссии МОК, определяя приглашение российских биатлонистов на предстоящие Игры. Мы также обратились в Международный союз биатлонистов с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию в отношении российских спортсменов», – добавил Кравцов.

Напомним, МОК сократил пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом, с 500 до 389 человек.

К участию в ОИ-2018 в Пхенчхане не допустили шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку россиянина Виктора Ана. Биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов на текущий момент также отсутствуют в списке.