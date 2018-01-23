В боях у Африна погибли не менее 45 бойцов сирийской оппозиции и курдов

В результате боев у сирийского Африна погибли 45 членов вооруженных формирований курдов и сирийской оппозиции, сообщают очевидцы.

С момента начала турецкой интервенции погибли не менее 19 боевиков оппозиции, поддерживавших Анкару, и 26 курдских бойцов, передает «Интерфакс» со ссылкой на EFE.

Напомним, генштаб вооруженных сил Турции сообщил, что в ходе турецкой операции «Оливковая ветвь» в Сирии погиб первый военнослужащий Турции.

Вместе с тем в ночь на вторник сообщалось, что боевиков «Сирийской свободной армии» выбили из деревни Корна, которая находится рядом с сирийско-турецкой границей.

До этого курды выбили турок и боевиков со стратегической высоты Бурсея к северо-востоку от Африна, а также вытеснили турецкие войска и протурецкие группировки боевиков со своей территории.

Напомним, операция турецких военных «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне началась в субботу, а ее наземная часть – в воскресенье.