Турция сообщила о первом погибшем военном в ходе вторжения в Африн

В ходе турецкой операции «Оливковая ветвь» в Сирии погиб первый военнослужащий Турции, сообщил генштаб вооруженных сил Турции.

В сообщении говорится, что военный погиб «в ходе операции «Оливковая ветвь» при столкновении с террористами Рабочей партии Курдистана/Сил самообороны сирийских курдов/ИГ*», передает РИА «Новости».

Солдат погиб при обстреле в районе деревни Гюльбаба в приграничной турецкой провинции Килис, передает ТАСС со ссылкой на NTV.