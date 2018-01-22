Ученого заподозрили в попытке передать Ирану данные о флагмане украинского флота

Прокуратура Киевской области Украины подозревает гражданина страны в попытке перевезти в Иран информацию о вооружении фрегата «Гетман Сагайдачный».

Военные документы о принципах построения гидроакустических станций корабельного гидроакустического комплекса проекта «Гетман Сагайдачный» попытался вывезти научный сотрудник одного из НИИ. Прокуратура сообщает, что разрешения на вывоз документов у мужчины не было.

«Реализуя свой преступный умысел, гражданин скопировал указанную информацию себе на флеш-накопитель. Затем, в зоне таможенного контроля аэропорта «Борисполь», сотрудниками правоохранительных органов на основании постановления суда злоумышленник был задержан», – говорится на сайте ведомства.

55-летний мужчина подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 333 УК Украины (нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

«Гетман Сагайдачный» регулярно попадает в скандальные ситуации. В мае 2017 года у флагмана военного флота Украины вскоре после ремонта отказал дизельный двигатель, в связи с чем военная прокуратура Южного региона предъявила предприятию-подрядчику иск на 668 тыс. гривен (около 1,5 млн рублей). Зимой того же года флагман «Гетман Сагайдачный» и катера пограничных войск Украины дважды оказались скованы льдом в Одесском заливе.