Телеведущая Зейналова ждет второго ребенка

Светлана Зейналова решила снизить нагрузку, и отказалась от участия в новом сезоне шоу «Дети. Голос», чтобы сосредоточиться на подготовке к рождению ребенка.

Пополнение в семье 40-летней телеведущей ожидается летом, сообщает vokrug.tv со ссылкой на свой источник. Отцом ребенка станет гражданский муж Зейналовой Дмитрий.

Известно, что соведущей Дмитрия Нагиева на шоу «Голос. Дети» вместо Зейналовой станет Агата Муцениеце.

Первая дочь Светланы – Александра родилась в 2009 году. Спустя полтора года врачи поставили девочке диагноз аутизм. Ведущая программы «Доброе утро!» активно делится позитивными фотографиями и историями своей семьи в соцсетях.

В интервью изданию «Караван историй», она призналась, что после ухода мужа не надеялась связать свою жизнь с каким-то другим мужчиной, но Дмитрий нашел подход к Светлане и ее дочери.