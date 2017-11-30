Захарова: Аккаунт Климкина замироточил

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, пожаловавшемуся, что в Крещатом парке в центре Киева все еще не снесли Арку дружбы народов.

Захарова обратила внимание на сообщение о том, что Климкин «недоумевает, почему в Киеве еще не разобрали на металлолом Арку дружбы народов», открытую по случаю 60-летия создания СССР.

«Возлагая цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому в День соборности Украины, мне пришло в голову, что у нас остаются и другие символы, вроде Арки дружбы народов. Или мы запутались в символах, или, может, за-за того, что не осталось пионеров, которые бы на металлолом разобрали?» – написал украинский министр в своем Twitter.

«Как же это прекрасно, когда аккаунты киевского режима начинают мироточить – сразу хочется приложиться. Как я понимаю, умные мысли приходят к местному истеблишменту в самых неожиданных местах, но, к сожалению, не все сразу, по очереди», – написала в ответ Захарова на своей странице в Facebook.

Он отметила, что Климкин «прав на 100%» – пионеров на Украине не осталось, потому что «их люстрировали». «Но даже если бы они и остались, то памятник все равно стоял бы на месте: перед детьми-пионерами взрослые ставили адекватные задачи, вандализм в их число не входил», – добавила представитель МИД.

Напомним, в октябре 2015 года украинский институт национальной памяти опубликовал список 520 имен, «которые должны быть стерты с карт Украины» в соответствии с законом о декоммунизации.