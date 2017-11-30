В Донецке оценили вывод крупнейшей бригады ВСУ из Донбасса

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22 января, понедельник  |  Последнее обновление — 21:32  |  vz.ru
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Россия хочет покорить мир органическим зерном

Россия способна стать лидером и по экспорту органической пшеницыФото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Россия нашла новую нишу для развития сельскохозяйственного экспорта. Обладающая огромными площадями земли, не испорченными химикатами и удобрениями, она готовится покорить мир собственной органической продукцией. Внутри страны спрос на «органику» мизерный, зато в развитых странах наблюдается настоящий бум интереса к здоровому питанию.  Подробности...
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Русские избавились от комплекса коллективной неполноценности

Отношение к собственной стране становится здоровымФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Наши граждане считают Россию развитой и уважаемой страной – и это само по себе замечательно. Ведь именно от того, как народ оценивает свое государство, как относится к своему дому, зависит очень многое в нашей жизни. И мы уже не раз убеждались в этом в истории России, особенно в новейшей. Подробности...
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ВМФ достойно решает задачу демонстрации флага

В 2017 году боевые надводные корабли основных классов ВМФ РФ совершили 46 визитов и заходов в 28 портов 27 иностранных государствФото: Murad Sezer/Reuters
В прошлом году для российского флота была характерна гиперактивная демонстрация флага. Это не блажь, а важная составная часть внешней политики влиятельного государства. И наш флот справляется с поставленной перед ним задачей более чем достойно – это тот случай, когда факты говорят сами за себя. Подробности...
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Курды просят защиты Москвы от «фашистского турецкого режима»

Вмешательство США в разборки между курдами и турками может подстегнуть новое террористическое движениеФото: Umit Bektas/Reuters
Название операции «Оливковая ветвь», инициированной Турцией в Сирии, звучит как издевательство. Библейский символ мира явно не имеет отношения к политике, ценой которой могут стать многие человеческие жизни. Но даже если обострение конфликта обойдется малой кровью, его последствия грозят быть крайне неприятными для России. Подробности...
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Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

Вопрос блокировки соцсетей для школьников снова встал после массовых нападений школьников в Перми и БурятииФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков. Подробности...
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Домашний ад калифорнийской окраины

Галина Гужвина, преподаватель математики в Политехническом институте (Ecole Centrale) г. Лиона, Франция
Тринадцать детей были обнаружены полицией в семейном доме в Перрисе, штат Калифорния, в состоянии крайнего истощения и в условиях предельной антисанитарии. Это был целый домашний концлагерь, устроенный их родителями. Подробности...

Россия не предавала курдов

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты "Взгляд"
Курды заявили о «предательстве» России. Россия не предавала курдов – потому что она никогда ничего им не обещала. Да, Россия десятилетиями поддерживала курдов – но это было в другой геополитической ситуации. Подробности...
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Политика как бизнес и Грудинин весь в бледном

Александр Христофоров, журналист
Дискурс «крепкого хозяйственника Павла Грудинина» интенсивно смещается в «олигархическую» сторону, а нарисованный поначалу «образ в белом» стремительно бледнеет под прицелами экспертов и журналистов. Подробности...
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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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      Девятиклассник напал на школу в Бурятии

      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
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      Путин окунулся в прорубь

      Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Он окунулся в освященную воду на Селигере у мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь. Всего же о желании поучаствовать в обряде в этом году заявил каждый седьмой россиянин
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      Новинки международного автосалона в Детройте скоро доедут до России

      В США открылся Детройтский автосалон. Именно с него начинаются крупнейшие автомобильные события года. Кроме представленных концептов, таких как Infiniti Q (на фото), мировые автопроизводители порадовали премьерами, которые доедут до российских автосалонов в этом году
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        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

        Завязалась дискуссия о сходстве между христианством и коммунизмом. В какой мере вы разделяете идею о таком сходстве?
        • Полностью разделяю

        • Скорее разделяю

        • Скорее не разделяю

        • Совсем не разделяю

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          В Донецке оценили вывод крупнейшей бригады ВСУ из Донбасса

             22 января 2018, 14:56
          Фото: кадр из видео
          Текст: Михаил Мошкин

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          «В случае с объявленным выводом 128-й бригады ВСУ из Донбасса в Закарпатье речь идет о запланированной ротации», – пояснил газете ВЗГЛЯД донецкий эксперт Денис Селезнев. Данные не только ДНР, но и украинской стороны свидетельствуют: речь идет не об оголении участка фронта, а, напротив, об усилении, пополнении и проверке боеготовности украинских силовиков.

          «Полный перевод» одного из наиболее крупных соединений украинской армии, 128-й отдельной горно-пехотной бригады (128 ОГПБр), из Донбасса в Закарпатскую область – часть запланированной ротации», – поясняет донецкий эксперт Денис Селезнев. Официальные источники в ВСУ заявляют, что эта бригада, также известная как «Закарпатский легион», выводится «для восстановления» и будет возвращена в зону дислокации в июне этого года.

          До этого момента 128-я ОГПБр базировалась близ линии соприкосновения в районах Горловки, Торецка (Дзержинска), а также населенного пункта Зайцево. Напомним, по утверждению украинской стороны, две недели назад близ Зайцево ополченцы ДНР вели активные боевые действия. Сообщалось о значительных потерях ВСУ. Представитель командования ДНР Эдуард Басурин в комментарии газете ВЗГЛЯД опроверг эти сообщения. Предполагается, что в июне подразделение вернется на те же позиции.

          Сообщения о «полном выводе» 128-й бригады не подтверждаются данными командования вооруженных сил ДНР. Сводка от 19 января свидетельствует: разведкой зафиксировано прибытие одного батальона в зону ответственности «Закарпатского легиона» (128 ОГПБр). Подразделение прибыло в порядке ротации. Отметим, что прибытие свежего пополнения подтверждается и сообщениями украинских СМИ. В начале января портал «Обозреватель» и ряд других источников сообщили: 15-й отдельный горно-пехотный батальон из состава 128-й бригады «активно проводит мероприятия по боевому слаживанию» на Яворовском полигоне в Львовской области.

          Источник портала «Русская весна» в штабе украинских силовиков отмечал – в конце позапрошлой недели в штаб 128-й бригады поступило сообщение о завершении «новогодне-рождественского перемирия» и об усилении подразделений бригады на переднем крае. Аналогичное указание поступило в штаб 80-й отдельной аэромобильной бригады. Кроме того, на днях до двух батальонов личного состава и группа военной техники прибыли в зону ответственности 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады, сообщает источник информагентства NewsFront.

          Комиссия штаба украинских силовиков (бывшей «антитеррористической операции») проверяет боеготовность подразделений ВСУ в районах линии соприкосновения, что вызывает настороженность в военном руководстве ДНР. Фоном служат сообщения о регулярных нарушениях украинскими силовиками новогодне-рождественского перемирия.

          Напомним, новогодне-рождественское перемирие в Донбассе вступило в силу 23 декабря. Украинские силовики регулярно его нарушают.

          Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, принятый на прошлой неделе Радой закон о «реинтеграции» Донбасса фиксирует «окончание АТО», перевод операции в ведение минобороны Украины и под единоличный контроль президента Петра Порошенко. По оценке экспертов, закон, игнорирующий Минские соглашения, «развязывает руки» киевскому военному и политическому руководству.


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