В Донецке оценили вывод крупнейшей бригады ВСУ из Донбасса

«В случае с объявленным выводом 128-й бригады ВСУ из Донбасса в Закарпатье речь идет о запланированной ротации», – пояснил газете ВЗГЛЯД донецкий эксперт Денис Селезнев. Данные не только ДНР, но и украинской стороны свидетельствуют: речь идет не об оголении участка фронта, а, напротив, об усилении, пополнении и проверке боеготовности украинских силовиков.

«Полный перевод» одного из наиболее крупных соединений украинской армии, 128-й отдельной горно-пехотной бригады (128 ОГПБр), из Донбасса в Закарпатскую область – часть запланированной ротации», – поясняет донецкий эксперт Денис Селезнев. Официальные источники в ВСУ заявляют, что эта бригада, также известная как «Закарпатский легион», выводится «для восстановления» и будет возвращена в зону дислокации в июне этого года.

До этого момента 128-я ОГПБр базировалась близ линии соприкосновения в районах Горловки, Торецка (Дзержинска), а также населенного пункта Зайцево. Напомним, по утверждению украинской стороны, две недели назад близ Зайцево ополченцы ДНР вели активные боевые действия. Сообщалось о значительных потерях ВСУ. Представитель командования ДНР Эдуард Басурин в комментарии газете ВЗГЛЯД опроверг эти сообщения. Предполагается, что в июне подразделение вернется на те же позиции.

Сообщения о «полном выводе» 128-й бригады не подтверждаются данными командования вооруженных сил ДНР. Сводка от 19 января свидетельствует: разведкой зафиксировано прибытие одного батальона в зону ответственности «Закарпатского легиона» (128 ОГПБр). Подразделение прибыло в порядке ротации. Отметим, что прибытие свежего пополнения подтверждается и сообщениями украинских СМИ. В начале января портал «Обозреватель» и ряд других источников сообщили: 15-й отдельный горно-пехотный батальон из состава 128-й бригады «активно проводит мероприятия по боевому слаживанию» на Яворовском полигоне в Львовской области.

Источник портала «Русская весна» в штабе украинских силовиков отмечал – в конце позапрошлой недели в штаб 128-й бригады поступило сообщение о завершении «новогодне-рождественского перемирия» и об усилении подразделений бригады на переднем крае. Аналогичное указание поступило в штаб 80-й отдельной аэромобильной бригады. Кроме того, на днях до двух батальонов личного состава и группа военной техники прибыли в зону ответственности 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады, сообщает источник информагентства NewsFront.

Комиссия штаба украинских силовиков (бывшей «антитеррористической операции») проверяет боеготовность подразделений ВСУ в районах линии соприкосновения, что вызывает настороженность в военном руководстве ДНР. Фоном служат сообщения о регулярных нарушениях украинскими силовиками новогодне-рождественского перемирия.

Напомним, новогодне-рождественское перемирие в Донбассе вступило в силу 23 декабря. Украинские силовики регулярно его нарушают.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, принятый на прошлой неделе Радой закон о «реинтеграции» Донбасса фиксирует «окончание АТО», перевод операции в ведение минобороны Украины и под единоличный контроль президента Петра Порошенко. По оценке экспертов, закон, игнорирующий Минские соглашения, «развязывает руки» киевскому военному и политическому руководству.