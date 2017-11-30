Сергей Светлаков и Александр Незлобин решили уйти к конкурентам

Известные комедийные артисты Сергей Светлаков и Александр Незлобин приняли решение покинуть ТНТ и уйти к главному конкуренту телеканала – СТС, где теперь будут создавать сериалы, шоу и, возможно, фильмы.

Генеральный директор «СТС медиа» Вячеслав Муругов подтвердил «Ведомостям» уход Светлакова и Незлобина. По его словам, артисты станут не только ведущими шоу на СТС, но и будут создавать по заказу канала развлекательные шоу и комедийные сериалы, а также, возможно, фильмы. Детали проектов он не уточнил.

Муругов сообщил, что контракт звезд ТНТ с СТС начнет действовать с 1 июля. «Мы договорились, чтобы у них была возможность спокойно закрыть текущие проекты с другой телекомпанией», – сообщил гендиректор «СТС медиа».

Светлаков и Незлобин в свою очередь подтвердили, что с лета 2018 года станут лицами СТС, также они создают совместную студию, которая будет делать проекты по заказу этого канала.

В прошлом году широко обсуждался переход другой звезды с одного телеканала на конкурирующий. Андрей Малахов, более 20 лет проработавший на Первом, в августе 2017 года перешел на «Россию 1».