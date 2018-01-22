Опрос: Большинство американцев не одобряют политику Трампа

Данные опроса, проведенного изданием Washington Post и телеканалом ABC News, свидетельствуют о том, что большинство жителей США не одобряют политику президента Дональда Трампа.

Согласно данным опроса, 58% респондентов заявили, что не одобряют деятельность Трампа и 36% заявили, что относятся к действующему президенту США с одобрением, передает РИА «Новости».

При этом 58% положительно оценивают экономику США, что является рекордом последних 17 лет.

Опрос проводился с 15 по 18 января. В нем приняли участие 1005 человек. Статистическая погрешность составляет 3,5 процентных пункта.

Напомним, ранее Опра Уинфри опередила Трампа по популярности в США.