Опра Уинфри опередила Трампа по популярности в США

Телеведущая Опра Уинфри на фоне слухов о ее выдвижении в президенты США опередила по популярности нынешнего главу государства Дональда Трампа, свидетельствуют результаты опроса компании Rasmussen Reports.

Согласно опросу, в случае дуэли Трамп – Уинфри 48% потенциальных избирателей проголосовали бы на выборах за Уинфри, а 38% – за Трампа. Еще 14% не определились с выбором. Телеведущую поддерживают в гипотетическом противостоянии 76% демократов, 22% республиканцев и 44% независимых избирателей, а Трампа – 66% республиканцев, 12% демократов и 38% независимых, передает РИА «Новости».

Кроме того, две трети республиканцев уверены, что Трамп будет переизбран на второй срок, 42% демократов считают, что Трамп проиграет выборы 2020 года, а 45% демократов надеются, что Трампу вынесут импичмент еще до выборов.

Опрос тысячи граждан США, заявивших, что будут голосовать в 2020 году, проводился 8–9 января. Статистическая погрешность опроса составляет три процентных пункта.

Уинфри в воскресенье выступила в Лос-Анджелесе на 75-й церемонии вручения премий «Золотой глобус». После ее выступления ряд американских СМИ написали, что Уинфри рассматривает возможность участия в президентских выборах в 2020 году. Трамп выразил уверенность, что выиграет у Уинфри, но усомнился, что она будет участвовать в выборах.