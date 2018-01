«Экономическое чудо» Трампа грозит оказаться «пузырем» На белых гетеросексуальных мужчин нашли управу 9 января 2018, 22:30

Фото: Armando Gallo/Zuma/Global Look Press

Текст: Дмитрий Дробницкий

Сообщить об ошибке • Либералы Америки делают вид, что обрели своего кандидата в президенты. Человека, который не просто выгонит Трампа из Белого дома, но и положит конец эпохе белого гетеросексуального патриархата. Речь идет об Опре Уинфри – человеке, обладающем в США колоссальным влиянием. Но действительно ли либералов ждет реванш, на который они так рассчитывают? В ночь на понедельник по московскому времени в главном конференц-зале роскошной гостиницы «Хилтон» в Беверли-Хиллз (Калифорния, США) состоялась юбилейная, 75-я, церемония вручения наград «Золотой глобус» за достижения в кино и телевидении. В отличие от «Оскаров», «Глобусы» раздают не киноакадемики, а журналисты и медиаменеджеры, причем в основном не американские. Мероприятие проходит под эгидой Голливудской ассоциации иностранной прессы. И хотя «Оскар» считается более престижной наградой, у «Золотого глобуса» есть своя «изюминка»: он является главной точкой сборки индустрии развлечений и масс-медиа. И это придает конкурсу, как сказал бы советский классик, «особое политическое значение». На прошлогодней церемонии главным спикером стала актриса Мерил Стрип, выступившая с жесткой критикой новоизбранного президента Дональда Трампа и всех, кто помогал ему в избирательной кампании. В этом году наибольшую раскрутку получила речь телезвезды Опры Уинфри, которая получила свой «Глобус», победив в номинации за «достижения всей жизни». Премия в этой категории вручается с 1952 года и носит имя кинорежиссера Сесиля Де Милля. «Мы увидим в этой стране новый рассвет!» – провозгласила телеведущая со сцены. И в СМИ сразу же начались спекуляции – не собирается ли мисс Уинфри баллотироваться в президенты в 2020 году? От Демократической партии, само собой. Опра, несомненно, выдающийся деятель шоу-бизнеса и яркий пример успеха по-американски. Она родилась в неблагополучной неполной семье в штате Миссисипи и в детстве и юношестве хлебнула немало лиха. Никто даже доподлинно не знает до сих пор, кто является ее биологическим отцом. Сводная сестра Опры умерла от передоза, а сводный брат – от СПИДа. По ее собственному утверждению, она подвергалась сексуальному насилию со стороны двоюродного брата, дяди, а также друга семьи. Уинфри открыто заявила об этом с телеэкрана еще в 1986 году, когда о подобном предпочитали молчать. В 14 лет она забеременела, но потеряла ребенка. Обстоятельства этой беременности до сих пор доподлинно не известны. Сама Опра отрицает, что делала аборт или что употребляла наркотики в то время, но злые языки настаивают именно на этих двух версиях. Путевку в жизнь чернокожей девушке подарила федеральная программа «Верхняя планка», благодаря которой она смогла окончить престижную школу и поступить в Университет штата Теннесси. Победив в конкурсе ораторского искусства и став черной «Мисс Теннесси», она привлекла внимание местных газет и радиостанций, в которых и начала свою медийную карьеру. Дальнейший профессиональный взлет Опры объясняется ее талантом и трудолюбием. В 1983 году, переехав в Чикаго, она с трудом получила должность ведущей заштатного утреннего телешоу AM Chicago на канале WLS-TV. Уже через год эта передача била все рекорды рейтинга и в какой-то момент опередила по популярности вечернее шоу Фила Донахью. И тогда кинокритик и телеведущий Роджер Элберт убедил Опру заключить контракт с продюсерским центром King World. Элберт тогда вел передачу о кино At the Movies на WLS-TV. Он закрыл эту программу и уступил мисс Уинфри свое эфирное время. В 1986 году на свет появилось всемирно известное «Шоу Опры Уинфри». WLS стала крупным производителем телеконтента, King World удвоил, а затем и утроил свою прибыль, а «Шоу Опры Уинфри» стало транслироваться на всю страну благодаря дистрибьюторской сети CBS. Эта передача до сих пор удерживает абсолютный рекорд зрительского рейтинга, несмотря на то, что закрыта была еще 2011 году. Опру называют королевой медиа. Она является богатейшей афроамериканкой США и первой чернокожей мультимиллиардершей. Журнал Forbes в 2007 году назвал ее самой влиятельной женщиной, в 2009-м – самым влиятельным человеком в шоу-бизнесе, а в 2010 и 2013 годах – самой влиятельной знаменитостью. В первой сотне самых влиятельных людей мира по версии журнала Time телеведущая продержалась с 2004 по 2011 год. В 2013-м Барак Обама наградил Опру Президентской медалью свободы, высшей гражданской наградой в США. Гарвард и Университет Дюка присвоили ей степень почетного доктора наук. За что же все эти награды? И откуда такая высокая оценка влияния телеведущей? Ведь «Шоу Опры» – при всей его популярности – это не просветительская, не научная и не общественно-политическая программа. Ее жанр в Америке называется «таблоидным ток-шоу». Мы знаем такие программы на российском центральном телевидении... Так за что же такая честь – медаль, почетные докторские степени? Поклонники мисс Уинфри и либеральные медиа утверждают, что телеведущая и ее коллеги по цеху произвели революцию в телевидении. Социолог Вики Эбт в своей книге «После Опры: культурные последствия эры телешоу» еще 20 лет назад предупреждала, что эта революция, во многом ставшая возможной благодаря успеху Опры Уинфри, стирает грань между нормальным и любым девиантным поведением. За «таблоидные телешоу» быстро вступились кампусные либералы. Так, профессор социологии Йельского университета Джошуа Гэмсон в своей книге «Фрики отвечают» заявил о важной роли провокационного тележанра, которая состояла в медийной раскрутке тем, связанных с ЛГБТ-сообществом. В редакционном предисловии к книге Гэмсона историк Майкл Бронски писал: «В недавнем прошлом лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры практически не присутствовали на телевидении. С изобретением и распространением таблоидных ток-шоу, которые ведут Джерри Спрингер, Дженни Джонс, Опра и Джеральдо, люди за пределами сексуального мейнстрима теперь заглядывают посредством телевизора в гостиные по всей Америке буквально каждый день». За подобный культурный сдвиг либеральные вузы и политические лидеры действительно очень благодарны таким людям, как Опра. Со временем шоу мисс Уинфри стало менее «таблоидным». Ведущая начала обсуждать в эфире серьезные темы, при этом неизменно продвигая либеральную политическую и культурную повестку. Это продвижение было очень эффективным. Социологи говорят об «эффекте Опры». Американцы – особенно жители мегаполисов – меняли свои потребительские, читательские и даже электоральные предпочтения под влиянием «Шоу Опры». Уинфри часто появлялась на предвыборных мероприятиях Барака Обамы в 2007–2008 гг. Согласно исследованию Мэрилендского университета, в большинстве штатов именно поддержка телеведущей стала решающей для победы Обамы в демократических праймериз 2008 года. В январе 2017 года, после прихода к власти Дональда Трампа, Опра Уинфри решила вернуться в большое телевидение. Телеканал CBS News с удовольствием предоставил ей такую возможность. Теперь она соведущая воскресной программы «60 минут». Личная жизнь Уинфри не сложилась. Все ее отношения с мужчинами довольно быстро оканчивались ссорами и разочарованиями. Это приводило к продолжительным депрессиям, проблемам с лишним весом и употреблению тяжелых наркотиков. В сентябре 1981 года Опра даже написала предсмертную записку своей подруге Гейл Кинг, в которой просила поливать ее комнатные растения. Наиболее длительные отношения сложились у телеведущей с бизнесменом Стедманом Грэмом. Но этот широко распиаренный роман был скорее дружеским союзом. В 1992 году состоялась помолвка, которая так и не закончилась свадьбой. В середине и конце 1990-х в медийной тусовке ходили слухи, что Уинфри «переключилась на женщин». Якобы ее сексуальным партнером стала уже упомянутая Гейл Кинг. Эти слухи вспыхнули с новой силой в 2006 году, когда Опра купила подруге пентхаус в Нью-Йорке за 7 млн долларов. Телеведущая же назвала свои отношения с Гейл «нежной связью несексуального характера». 7 января 2018 года перед публикой предстала бодрая, изрядно похудевшая и как будто бы даже помолодевшая Опра. И говорила она вдохновенно. О тиранах-мужчинах, о коррупции (не уточняя, где она расцветает), о социальной несправедливости и о женщинах, которые «десятилетиями подвергались харрасменту». Уинфри заявила: «Мы все знаем, что свободная пресса сегодня находится под атакой. Но мы также понимаем, что на нас лежит ответственность говорить людям абсолютную правду!» И далее: «Сейчас я ценю прессу больше, чем когда-либо. Сейчас, в наше непростое время». Аудитория слушала Опру затаив дыхание. У многих были слезы на глазах. Очень многие ждали, что телеведущая сейчас скажет что-то о «мужлане в Белом доме», но имя президента так и не было произнесено. Уинфри говорила только о женщинах из движения #MeToo и о «несправедливой» власти мужчин: «Мы все слишком долго жили в культуре, в которой доминировали брутальные властные мужчины... Но их время закончилось. Кончилось их время!» Аплодисменты. Одобрительные крики. Зал встает. Опра продолжила: «Всех лучших людей, у которых я брала интервью... объединяет одно важное качество: сохранять надежду на яркое утро даже в самую темную ночь. И я хочу, чтобы все девушки, которые слушают меня сейчас, знали: новый день не за горизонтом!!!» Долгие, продолжительные овации. Всеобщее братание. В общем, не Трампа надо лишить власти. Это мелко. Власти надо лишить белых гетеросексуальных патриархальных мужчин. Вытравить из «дивного нового мира» маскулинность. И этот призыв – а не банальное требование импичмента – делает Опру (снова!) лидером левого общественного мнения в Америке. Поэтому СМИ и заговорили о ее возможном участии в выборах 2020 года. Мол, вот вам такой же Трамп, только наш, либеральный. На эту тему Уинфри, конечно, ни на какие выборы не пойдет. Она может поагитировать за кандидата от Демократической партии, но сама в гонке участвовать не будет. Прежде всего потому, что обладает очень хорошим чутьем. Она может вышибить слезу из аудитории «Хилтона». Может сделать книгу популярной, закусочную – модной, и даже Барака Обаму – победителем демократических праймериз. Но «эффект Опры» не распространяется за пределы ее целевой аудитории. Неслучайно, что исследователи из Мэрилендского университета не нашли никаких указаний на то, что мисс Уинфри хоть как-то повлияла на итоги всеобщих выборов – только на результат внутрипартийного отбора. Тусовка, собравшаяся в Беверли-Хиллз, монополизировала кино- и телеэкраны, богата и влиятельна. Но всего их влияния не хватило, чтобы помешать их врагу Трампу стать хозяином Белого дома. Эти люди кажутся самим себе источником истины в последней инстанции, солью земли американской. Но большинство американцев (да и людей во всем мире) знают, что они всего лишь богатенькие селебрити, призванные развлекать, но не поучать. «Свой Дональд Трамп» появится у либералов тогда, когда они придумают, как вернуть себе расположение рабочего и мелкого предпринимателя, фермера и полицейского. А для этого надо для начала научиться уважать простого человека и говорить с ним о его насущных проблемах, а не о «конце эры мужчин» (а значит, и семьи, и традиций, и церкви). И такой американский левый, вполне возможно, скоро объявится на политическом поле. Но это точно будет не Опра. Люди вроде мисс Уинфри хороши в другом – создавать дискурс, размывать грани допустимого, влиять на неокрепшие умы. Не стоит недооценивать опасность таких «деятелей искусств». Равно как и переоценивать их электоральный потенциал. Речь Опры на «Золотом глобусе» – это не заявка на участие в выборах. 