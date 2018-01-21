Лавров оценил уровень «заряженности на русофобию» в мире

Такого уровня «заряженности на русофобию», как сейчас, не было даже во времена холодно войны, когда имелись идеологические разногласия между Советским Союзом и Соединенными Штатами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Эта заряженность на русофобию действительно беспрецедентна. Такого не было во времена холодной войны», – сказал Лавров в интервью газете «Коммерсант».

Министр отметил, что в те времена «были какие-то правила, взаимные приличия», но сейчас «все приличия отброшены в сторону».

Лавров напомнил, что во времена холодной войны была «негативная стабильность двух жестких блоков, двух мировых систем – социалистической и империалистической», но сейчас нет идеологических разногласий: «у всех рыночная экономика, демократия». Однако даже при отсутствии идеологических разногласий остается конкуренция, заметил Лавров, отметив, что это «абсолютно нормально». При этом он призвал сделать так, чтобы конкуренция была честной.

Министр отметил, что в отношении Москвы развернута заказная кампания, это касается как вопроса участия российских спортсменов в Олимпийских играх, так и общения России с международными партнерами.

«Если я правильно помню, Роберт Макларен в своем докладе заявил, что доказательств нет, они не знают, как это было сделано, но знают, как это могло быть сделано. Ни один нормальный суд ни в одной стране подобные обвинения не примет», – подчеркнул Лавров. Тем не менее, продолжил он, на основе «достаточно экзотических заявлений» было принято решение об отлучении России от Олимпиады.

Ранее Министерство иностранных дел обвинило посольство США в Москве в скрытой передаче денег оппозиционным группам для дестабилизации политической обстановки в России.