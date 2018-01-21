Новак анонсировал встречу с Шефчовичем по строительству газопроводов

Министр энергетики России Александр Новак встретится 24 января в Давосе с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем, чтобы обсудить строительство газопроводов и другие вопросы в области энергетики.

«Мы подтверждаем, что мы договорились встретиться в Давосе, и у нас будут переговоры по всей повестке, которая есть между Российской Федерацией и Евросоюзом в части компетенции господина Шефчовича», - передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что речь пойдет, в том числе, о вопросах строительства газопроводов. При этом планов по обсуждению поставок российского газа на Украину нет, отметил он.

Отметим, что Еврокомиссия планирует добиться принятия закона, который распространит принципы директивы ЕС по газу в рамках Третьего энергетического пакета на входящие газопроводы без предварительных консультаций. Против этого выступила, в частности, Европейская ассоциация газовых компаний (Eurogas).

Россия неоднократно заявляла, что в Европе пытаются оказать давление на Москву и ее партнеров для того, чтобы добиться отказа от проекта «Северного потока – 2».