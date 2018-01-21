У госдепа кончились деньги на русскоязычный аккаунт в Twitter

Проблемы с финансированием федерального правительства вынудили госдепартамент США отказаться от практики публикации регулярных сообщений в русскоязычном аккаунте американского внешнеполитического ведомства в Twitter, сообщили в пресс-службе ведомства.

В американском внешнеполитическом ведомстве предложили пользователям следить за информацией на англоязычном аккаунте, передает РИА «Новости».

В ответ некоторые пользователи предложили помочь госдепартаменту, создав в рамках благотворительности кошелек в «Яндекс».

Тем временем директор Белого дома по взаимодействию в области законодательства Марк Шорт заявил, что действующая американская администрация не будет идти ни на какие переговоры по иммиграции с демократами до тех пор, пока те не разблокируют работу федерального правительства США.

«Мы не будем вести никаких переговоров до тех пор, пока не возобновится работа правительства. При этом подчеркну, что мы не меньше заинтересованы в решении вопроса по нелегальным иммигрантам. Мы готовы начать переговоры по этому вопросу сразу же после возобновления работы правительства», – сказал он.

Напомним, в субботу госучреждения США остановили работу из-за кризиса финансирования.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что демократы и республиканцы обрубили финансирование федерального правительства к годовщине вступления Дональда Трампа в должность президента США.