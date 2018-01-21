Пьяный украинец потерял Lexus и заявил об угоне

Водитель в состоянии алкогольного опьянения во Львове припарковал автомобиль Lexus, но забыл, где, и решил обратиться за помощью «угнанной» машины к правоохранителям, сообщает патрульная полиция Львовской области.

Мужчина заявил, что его Lexus угнали с улицы Подвальной. Правоохранители начали поиски автомобиля, машину в итоге нашли – она была припаркована на другой улице.

«Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и просто забыл, что оставил свое транспортное средство на улице Лазневой», – сообщают полицейские в Facebook.

Водителю вынесли постановление «За заведомо ложный вызов специальных служб». Домой он поехал на такси.

Напомним, в начале января под Киевом нетрезвый судья стал виновником серьезного ДТП с пострадавшими, после чего попытался уехать с места аварии в карете скорой помощи.