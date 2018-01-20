Шурыгина оставила страшное пожелание блогерам

Скандально известная Диана Шурыгина обратилась со злобным посланием к своим недоброжелателям.

«Желаю, чтобы в этом году всех моих хейтеров изнасиловали», – написала она в своем Telegram-канале.

Шурыгина пообещала, что создаст для них «группу поддержки».

Девушка также опубликовала фотографию, на которой она сидит на корточках, демонстрируя неприличный жест.

Ранее Шурыгина раскритиковала Андрея Малахова за то, что он пригласил в свою программу на «России 1» Сергея Семенова, осужденного за ее изнасилование. 10 января Семенова выпустили из колонии по УДО. После освобождения молодой человек рассказал о своем отношении к Шурыгиной.