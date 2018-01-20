Российская партия пенсионеров поддержала кандидатуру Путина на выборах

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» поддержала кандидатуру Владимира Путина на предстоящих в марте президентских выборах, об этом сообщили в пресс-службе партии.

«V Съезд политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» принял решение о политической поддержке кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на выборах 18 марта 2018 года», – говорится в сообщении на сайте партии.

Кроме того, на съезде приняли «Наказы представителей старшего поколения кандидату в президенты Российской Федерации». Отмечается, что работа над «Наказами» продолжалась более четырех месяцев. Это «комплекс сбалансированных предложений, охватывающих широкий спектр внутренних проблем государства», в том числе развитие тяжелой промышленности и сельского хозяйства, состояние здравоохранения, пенсионного обеспечения и соцзащиты населения, ЖКХ.

В партии пообещали, что наказы будут официально переданы предвыборному штабу кандидата, которого поддерживает «Партия пенсионеров».

Ранее в субботу сообщалось, что избирательный штаб Владимира Путина передал в Центральную избирательную комиссию для регистрации второй список доверенных лиц на выборах.

Напомним, количество зарегистрированных претендентов на должность президента России превышает 60 человек. Среди них Владимир Путин, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.