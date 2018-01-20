В ЦИК передан второй список доверенных лиц Путина

Избирательный штаб Владимира Путина передал в Центральную избирательную комиссию для регистрации второй список доверенных лиц на выборах президента в марте 2018 года, сообщил сопредседатель штаба, глава детского онкоцентра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

Румянцев сообщил «Интерфаксу», что список был передан в ЦИК вечером в пятницу, 19 января. Всего в списке значится 159 имен.

По его словам, ЦИК на ближайшем заседании может рассмотреть вопрос об утверждении поданного списка, и уже в понедельник перечень доверенных лиц появится на сайте комиссии.

Румянцев не стал конкретизировать, кто именно вошел в список. «На последнем этапе этот список был в руках у кандидата, он должен его подписывать и у него есть право дополнять, исключать и так далее», – пояснил сопредседатель федерального штаба.

Ранее сообщалось, что свыше 60 активистов Общероссийского народного фронта вошли в число доверенных лиц Владимира Путина. Перед этим сообщалось, что список доверенных лиц Путина сильно изменился.

Напомним, количество зарегистрированных претендентов на должность президента России составляет более 60 человек. Среди них Владимир Путин, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.