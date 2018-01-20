Шарапова вылетела из Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от немки Анжелики Кербер в матче третьего круга Australian Open – турнира серии «Большого шлема».

Противостояние Шараповой и Кербер завершилось со счетом 6:1, 6:3 в пользу немки, сообщает «Интерфакс». Встреча продолжалась 1 час 4,5 мин.

После вылета Шараповой из Australian Open на турнире не осталось россиян. Ранее на аналогичной стадии турнира в мужском разряде выбыл Андрей Рублев.

Напомним, в октябре Шарапова выиграла первый турнир WTA после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, обыграв в китайском Тяньцзине в финале белоруску Арину Соболенко. Шарапова вернулась на корт после дисквалификации в апреле 2017 года и выиграла в первом же матче.

В 2016 году теннисистка была отстранена на два года от всех соревнований Международной федерацией тенниса из-за употребления мельдония. Позже Спортивный арбитражный суд признал, что Шарапова не совершила существенной ошибки, поэтому ее дисквалификация была сокращена.