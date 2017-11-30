Транзитные грузы через Россию пойдут с электронными пломбами

С июля транзитные международные автомобильные и железнодорожные грузы будут перевозиться через территорию России с электронными навигационными пломбами. Соответствующий проект федерального закона опубликован правительством. В отрасли уверены, что технология в разы сократит время доставки товаров и повысит безопасность на транспорте.

С июля этого года транзитные международные автомобильные и железнодорожные грузы будут перевозиться через территорию России с электронными навигационными пломбами. Соответствующий проект федерального закона был опубликован правительством. Из документа следует, что для внедрения такой технологии появится сервис отслеживания транзитных международных перевозок с использованием действующей контрольной и программной инфраструктуры госсистемы «Платон» на базе технологии ГЛОНАСС.

Сервис призван обеспечить безостановочное движение грузов через территорию страны, что позволит многократно сократить время доставки товаров, проверок на таможне, повысить безопасность на транспорте, внедрить электронный документооборот на международных перевозках, а также исключить нарушения таможенного законодательства и человеческий фактор при проверках.

Как писала газета «Известия», электронная пломба представляет собой запирающее устройство и электронную начинку с информацией об отправителе, получателе, маршруте движения, перевозимом грузе. Устройство, использующее навигационную систему ГЛОНАСС, открывается только тогда, когда груз достигает конечной точки маршрута. Порядок создания и обеспечения функционирования устанавливает правительство России.

Навигационные пломбы уже используются для контроля за международными транзитными автомобильными и железнодорожными перевозками грузов с территории Украины на территорию Казахстана или Киргизии через территорию России.

В рамках XI Международной выставки-форума «Транспорт России» директор департамента программ развития Минтранса России Алексей Семенов называл «Платон» опорной системой, на которой необходимо развивать цифровые сервисы в интересах государства и участников рынка: российских и международных транзитных перевозчиков.

«На ее базе мы сейчас прорабатываем создание системы электронного пломбирования. Очевидна роль системы «Платон» для обеспечения безостановочной и эффективной работы транспортных коридоров (Западная Европа – Западный Китай, Север – Юг) и оптимизации функционирования транспортно-логистических цепочек и повышения эффективности работы транспортных систем», – отмечал Семенов.

На том же форуме директор по информационным технологиям ОАО «РЖД» Евгений Чаркин говорил о важности использовать электронные пломбы.

«Тем самым мы абсолютно уверены, что, строя новые и используя существующие наработки, мы сможем дать взрывной рост цифровому транзитному коридору России. В данном случае это будет действительно цифровой коридор. Если груз входит на территорию России, проходит и выходит из нее без задержек, происходит автоматическая интеграция с ФТС, налоговой службой, то мы получим колоссальный эффект для всей транспортной отрасли и экономики России в целом», – пояснил Чаркин.

Как рассказывал «Известиям» гендиректор ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» (компании-оператора госсистемы «Платон») Антон Замков, технология электронного пломбирования «поможет исключить нарушения таможенного законодательства и человеческий фактор при проверках».

Как отмечали представители международных грузоперевозчиков, сокращение времени прохождения таможни позволит экономить деньги и снизит нагрузку на бизнес. Сейчас эти процедуры бывают непредсказуемыми и могут занимать от одного до нескольких часов.