Эстония запретила Москве открывать дополнительные избирательные участки

МИД Эстонии не разрешил российскому посольству открыть дополнительные избирательные участки на время выборов президента, сообщила пресс-секретарь МИД Сандра Камилова.

«Аккредитованные в Эстонии представительства зарубежных стран имеют право проводить выборы только по разрешению МИД Эстонии только в своих представительствах или консульствах. Исходя из этого, посольство Российской Федерации может проводить выборы только в помещениях посольства в Таллине, а также в консульствах в Тарту и Нарве», – передает РИА «Новости» слова Камиловой.

Ранее газета ВЗГЛЯД отмечала, что власти Эстонии используют «Единую Россию» как «замануху» для русских.