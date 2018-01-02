КНДР призвала граждан воздержаться от «ерша»

Центральное радио КНДР по случаю встречи Нового года призвало граждан страны не мешать пиво с водкой, сообщили местные СМИ.

Как передает агентство Ренхап, гражданам не рекомендовали не пить более 80 мл спирта за вечер, а пиво и водку советовали употреблять раздельно, передает РИА «Новости».

«Особенно если слишком много употреблять алкогольные напитки или смешивать водку с пивом, это может плохо повлиять на сердце и печень, которые играют важную роль в регулировании температуры тела», – рассказало центральное радио КНДР.

В Сеуле обратили на это сообщение внимание, так как в годы военной диктатуры в Южной Корее получила распространение местная армейская культура употребления «пхоктханчжу», когда крепкий алкоголь смешивали с пивом для скорейшего опьянения опьянения.

Поскольку предупреждение о пагубности такого способа употребления алкоголя прозвучало по радио, это может означать, что обычай мешать пиво с водкой широко распространился в обществе.

Как утверждает агентство, ранее в КНДР с «пхоктханчжу» была знакома только элита.

Напомним, на пятом съезде руководителей первичных парторганизаций Трудовой партии Кореи в Пхеньяне лидер КНДР Ким Чен Ын призвал к «революционному наступлению» на антисоциалистические явления.