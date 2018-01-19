МВД Казахстана назвало вероятную причину пожара в автобусе

Пожар в автобусе на трассе в Казахстане, в котором погибли 52 человека, мог произойти из-за использования бензинового источника открытого огня в салоне, версии криминального характера и ДТП полностью исключаются, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

«Предварительная версия – пользование бензиновым источником открытого огня в салоне автобуса, которая подтверждается показаниями водителей и пассажиров. Версии криминального характера и дорожно-транспортного происшествия полностью исключаются», – передает РИА «Новости» сообщение МВД.

Также сообщается, что из автобуса извлечены тела всех погибших, которые не подлежат визуальной идентификации. Работа следственно-оперативной группы на месте происшествия продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актюбинской области Казахстанана трассе Самара – Шымкент при возгорании пассажирского автобуса погибли 52 человека.

Очевидец сообщил, что пожар в автобусе произошел из-за того, что пассажиры грелись в салоне с помощью паяльной лампы.