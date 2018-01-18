Названа причина массовой гибели пассажиров сгоревшего в Казахстане автобуса

Боковая дверь сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса была заблокирована, что помешало эвакуации, сообщил представитель пресс-службы департамента внутренних дел области Виталий Синев.

«Автобус остановился, все водители выбежали из автобуса. Люди побежали к выходу, однако боковая дверь оказалась заблокированной», – передает РИА «Новости» слова Синева.

Он предположил, что причиной блокировки двери стала паника пассажиров.

«Что такое паника, вы представляете? Пятьдесят человек, паника, спросонья начинают ломиться в двери. Двухэтажный автобус – двери узкие. Кто-то один заблокировал и все, за ним упавший, двери заблокировали полностью, и все. Остальные растерялись, разбить окно никто не сообразил», – сказал Синев.

Он рассказал также, что по факту возбуждено уголовное дело.



«Естественно, возбуждено уголовное дело. Там все – прокуратура, департамент внутренних дел, департамент по ЧС, медицина катастроф и параллельно еще комиссия под председательством заместителя акима (губернатора – прим.ВЗГЛЯД) области – разбираются», – сказал Синев.

Он отметил, что рассматриваются несколько версий причин трагедии, одна из них – короткое замыкание.



В областном департаменте внутренних дел уточнили, что уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 345 («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух или более лиц».

Тем временем сообщается, что сгоревший автобус направлялся в Казань.

«Автобус выехал из поселка Жибек жолы Сарыагашского района Южно-Казахстанской области в город Казань Российской Федерации, у него казахстанский номер», – рассказал источник в экстренных службах Казахстана.

Очевидец сообщил, что пожар в автобусе произошел из-за того, что пассажиры грелись в салоне с помощью паяльной лампы.

«Кто-то что-то там между собой не поделил. Пнул баклажку с бензином, она попала на паяльную лампу. Сразу все вспыхнуло, поэтому никто не смог и выбраться», – передает «Рен-ТВ» слова очевидца.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актюбинской области Казахстанана трассе Самара – Шымкент при возгорании пассажирского автобуса погибли 52 человека.