Индия предпочла Израиль России в вопросах закупки оружия

Израиль способен предоставить Индии оружие, которого не имеется в распоряжении других поставщиков, в том числе у России, заявил вице-президент индийского аналитического центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.

Унникришнан добавил, что активизация израильско-индийских связей во многом стала возможной благодаря новому стратегическому партнерству Индии с США, о котором объявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон осенью 2017 года в ходе визита в Дели, пишет «Коммерсант».

Кроме того, в ходе шестидневного визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Индию страны договорились возобновить переговоры о заключении контракта на поставку Дели противотанковых ракет Spike, а также подписали пакет из девяти соглашений о развитии сотрудничества в сферах обороны, энергетики, кибербезопасности, кинопроизводства и нефтегазовой отрасли.

Также в 2017 году правительство Индии подписало с представителями израильской аэрокосмической отрасли сделку на 2 млрд долларов, включающую в себя поставки наземной версии системы противовоздушной обороны Barak 8, а также военно-морской версии, которая будет установлена на авианосце индийского военно-морского флота.

Кроме того, страны проводят совместные учения и сотрудничают в сфере разведки.

«Израиль заполняет ряд ниш на индийском рынке оружия, которые Россия не может занять из-за технологических ограничений, а США – из-за бюрократических причин и стремления увязать поставки оружия с общеполитическими вопросами», – заявил ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

Он отметил также, что Израиль опережает Россию в области беспилотной авиации и является крупным поставщиком соответствующих технологий в Индию.

Напомним, в октябре стало известно, что министерство обороны Индии отказалось от совместного с Россией проекта разработки и производства истребителя пятого поколения якобы из-за технологического отставания России в данной области. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.

В то же время в начале января 2018 года Индия одобрила предложение о закупке у России 240 авиационных бомб для ВВС страны.