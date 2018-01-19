Девятиклассник собирался напасть на школу в Улан-Удэ не один

Девятиклассник, напавший с топором и «коктейлем Молотова» на школу в Бурятии, уговаривал друзей стать его сообщниками, но те отказались.

На данный момент правоохранительные органы изучают контакты и окружение подозреваемого, передает «Интерфакс» слова источника, знакомого с ситуацией.

Второй из подозреваемых, Александр Рогальский, утверждает, что не участвовал в нападении на школу. По его словам, он пришел вместе с Антоном Бичивиным к первому уроку, после чего тот «куда-то пропал». О намерениях друга Рогальский якобы не знал, сообщает Mash в Telegram.

Напомним, подросток напал на школу в Бурятии, в результате чего пострадали семь человек.

По другим данным, нападавших было трое.

Возможным мотивом преступления названа выставленная нападавшему девятикласснику плохая оценка по русскому языку.