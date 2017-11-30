Немецкие СМИ напугал новый российский огнемет

По данным немецких СМИ, в России модифицируют одно из сильнейших вооружений – тяжелую огнеметную систему ТОС-1.

Как пишет Stern, в России создают модификацию ТОС-2, которая будет смонтирована на платформе «Армата», либо на унифицированной боевой платформе «Бумеранг», причем первый прототип уже находится в производстве, передает РИА «Новости».

Издание пишет, что такого огнемета больше нет ни у кого, кроме России и правительственных войск Сирии.

По данным издания, особенности огнемета состоят в том, что РСЗО включает себя 30 труб, из которых выстреливают ракеты, которые при попадании в одну и ту же цель вызывают эффект «аэрозольной бомбы» с колоссальной взрывной волной.

От такого эффекта невозможно укрыться даже в подземном бункере.

По данным издания, новая система будет поставляться уже в 2018-2025 годах.

Напомним, в России начинаются предварительные испытания новейшей огнеметной системы «Тосочка», которая продолжит традиции известного по боям в Сирии «Солнцепека». Сирийский опыт подсказал оружейникам идею переставить систему с гусениц на колеса, что сделает машину подвижной, но уязвимой при стрельбе прямой наводкой.