Бывший охранник рассказал подробности бегства Януковича в Россию

Один из охранников экс-президента Украины Виктора Януковича во время заседания Оболонского суда Киева рассказал подробности спешного отъезда политика в Крым в феврале 2014 года.

Виктор Резниченко рассказал, что в Крым он с Януковичем попал из донецкого аэропорта, передает Depo.ua. По его словам, на полуострове их встретили российские военные с транспортом.

Охранник отметил, что не сразу понял, что находится в Крыму. «Через, наверное, часа полтора мы приехали в город Ялту, заехали или в санаторий, или на базу отдыха, которая, скорее всего, принадлежала России. Это было около 17–18 часов 23 числа (февраля 2014 года – прим. ВЗГЛЯД)... Около 22 часов от руководителя службы безопасности президента Украины, на то время Кобзаря, пришла команда, что срочно собираемся и опять будем выезжать», – рассказал Резниченко.

По его словам, затем на том же транспорте Янукович и он поехали в сторону Севастополя. Возле Севастополя, ориентировочно в районе Казачьей бухты, их завезли в военную часть.

«Мы собрались, подошел Янукович и предложил нам, кто имеет желание, ехать с ним дальше. А кто хочет остаться – могут остаться», – сказал Резниченко. Он добавил, что решил остаться.

Резниченко также рассказал о том, чем занимался Янукович до бегства в Крым. 21 февраля около 22.00 охранник услышал по радиосвязи, что Янукович покинул свою резиденцию, а через несколько часов получил команду выезжать в Харьков. Для этого сотрудники охраны встретились на 110-м километре трассы Киев – Харьков, передает «Интерфакс».

«Во второй половине дня 22 февраля в составе кортежа я выехал в аэропорт Харькова. Там находились два вертолета с несколькими охранниками, в одном из которых был Янукович, а во втором – семья и еще несколько сотрудников охраны», – подчеркнул Резниченко.

Охранник добавил, что где-то через час после вылета сотрудникам госохраны сообщили, что на связь вышел диспетчер Украэроруха, предложивший Януковичу вернуться в Харьков. По словам Резниченко, «это была команда Турчинова». Однако для возврата в Харьков было недостаточно топлива, и поэтому вертолеты сели в аэропорту Донецка.

Из аэропорта экс-президент выехал кортежем с двумя автомобилями и нанес визит олигарху Ринату Ахметову. «Мы приехали в частный дом, где находился Янукович. Там был Ахметов и был сын Александр – это то, что я видел», – приводит слова Резниченко Укринформ.

В среду адвокат экс-президента Украины Виталий Сердюк заявил о намерении Януковича вернуться обратно. Во вторник адвокат Януковича начал искать свидетелей событий на Майдане в соцсетях. Ранее Сердюк сообщал, что с Януковича сняли большую часть обвинений по событиям на Майдане. Адвокат также заявлял, что рассматриваемое дело является политическим заказом.