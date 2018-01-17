Адвокат заявил о намерении Януковича вернуться на Украину

Бывший президент Украины Виктор Янукович готов вернуться в страну, заявил его адвокат Виталий Сердюк.

По его словам, Янукович «имеет намерение» вернуться на Украину. «Пребывание на территории России является временной, вынужденной мерой», – сказал Сердюк, передает РИА «Новости».

Адвокат надеется, что обстоятельства, из-за которых экс-президент покинул Украину, будут «или решены, или отпадут». По словам юриста, Янукович получил временное убежище из-за политического преследования на Украине.

Сердюк подчеркнул, что Янукович находится в России законно. «Он делает все возможное, чтобы прекратить дальнейший раскол в обществе, делает все для того, чтобы возобновить мир, прекратить войну на востоке, делает все для того, чтобы выяснить и обнародовать правду о событиях 2014 года, которые произошли на Майдане», – сказал Сердюк.

Он также сообщил, что во время командировки в Россию встречался с экс-президентом в специально оборудованном помещении. Янукович чувствует себя бодро и оптимистично, отметил Сердюк.

Во вторник адвокат Януковича начал искать свидетелей событий на майдане в соцсетях. Ранее Сердюк сообщал, что с Януковича сняли большую часть обвинений по событиям на майдане. Адвокат также заявлял, что рассматриваемое дело является политическим заказом.

10 июня один из активистов майдана заявил, что стрельба по участникам протеста в Киеве велась со стороны гостиницы «Украина», где находились противники Януковича. При этом стрельбу по «евромайдановцам» пытались вменить экс-президенту Украины.