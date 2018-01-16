Адвокат Януковича начал искать свидетелей событий на майдане в соцсетях

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича в соцсетях попросил свидетелей дать показания о событиях на майдане.

«Мы просим откликнуться всех, кто готов помочь установить истину и рассказать народу Украины правду о событиях 2013-2014 годов. Эта правда важна для каждого из нас, даже спустя четыре года», – написал Сердюк в своем Facebook.

Адвокат просит вероятных свидетелей майдана рассказать об организационной структуре «штаба национального сопротивления», стрельбе из консерватории и отеля «Украина», разговорах лидеров майдана о планах захвата государственной власти, призывах к нападению, преследованию и убийству Януковича и других обстоятельствах событий февраля 2015 года.

«Сведения собираются согласно ст. 20 закона Украины «Об адвокатуре». Конфиденциальность обращений гарантируем», – пообещал юрист.

В октябре 2017 года Сердюк сообщал, что с Януковича сняли большую часть обвинений по событиям на майдане. Адвокат также заявлял, что рассматриваемое дело является политическим заказом.

10 июня один из активистов майдана заявил, что стрельба по участникам протеста в Киеве велась со стороны гостиницы «Украина», где находились противники Януковича. При этом стрельбу по «евромайдановцам» пытались вменить экс-президенту Украины.