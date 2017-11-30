Собчак попросила ЦИК компенсировать нарушения в агитации

Кандидат в президенты Ксения Собчак обратилась в Центризбирком с просьбой компенсировать нарушения в агитации дополнительным эфирным временем.

«Собчак подала в Центризбирком России жалобу на незаконную агитацию в СМИ за одного из претендентов на должность президента. В заявлении, адресованном председателю комиссии Элле Памфиловой, Собчак назвала недопустимыми откровенные и массовые нарушения рядом СМИ требований федерального закона «О выборах президента Российской Федерации», – говорится в сообщении штаба Собчак, передает РИА «Новости».

В частности, Собчак, ссылаясь на данные движения «Голос», обратила внимание ЦИК на «55 сообщений о незаконной предвыборной агитации за одного из кандидатов и публикации негативной информации в отношении других участников гонки».

Данную ситуацию Собчак назвала дискриминацией и для ее исправления призвала Центризбирком предоставить каждому кандидату столько же эфирного времени в то же время суток в каждом из указанных в документе СМИ.

В среду ЦИК ответил на заявление «Голоса» о предвыборной агитации в СМИ.

Выборы президента России пройдут 18 марта. На должность президента России претендуют множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.