ЦИК ответил на заявление «Голоса» о предвыборной агитации в СМИ

Распространение СМИ материалов о кандидатах в президенты не может считаться предвыборной агитацией, если не установлена агитационная цель, напомнила секретарь ЦИК России Майя Гришина, комментируя заявление движения «Голос».

«Хочу сказать сразу, что у нас есть требования закона, которые говорят о том, что распространение СМИ тех или иных материалов, касающихся кандидатов, не может считаться предвыборной агитацией, если не установлена агитационная цель», – сказала Гришина.

Она подчеркнула, что не считает претензии «Голоса» по поводу агитации на телеканалах за определенных кандидатов на пост президента обоснованными, так как отсутствие какой-то активной деятельности со стороны одного претендента не является поводом для замалчивания деятельности о другом кандидате, передает РИА «Новости».

Гришина напомнила, что есть позиция Конституционного суда, который указал, что существует две конституционно закрепленные ценности – свобода массовой информации, свобода искать, находить, получать информацию и свобода выбора.

«В ходе избирательной кампании эти две ценности вступают в определенное противоречие, и задача законодателя – найти определенный баланс между этими двумя ценностями, введя, с одной стороны, некоторые ограничения, но, с другой стороны, не просекая само существо права на свободу информации. Это если говорить о том, о чем наши уважаемые коллеги из «Голоса» отмалчиваются», – добавила она.

Напомним, во вторник «Голос» призвал ЦИК, правоохранителей и Роскомнадзор разобраться с обращениями о якобы незаконной агитации на телевидении в период кампании по выборам президента России. В «Голосе» утверждают, что за 20 дней на их «карту нарушений» из разных регионов поступило 55 сообщений о случаях такой агитации на ТВ.

На заседании ЦИК показали два сюжета федеральных каналов, на которые пожаловались в «Голосе».

По словам Гришиной, это был информационный сюжет, «который донес информацию до граждан». «В данном случае нам показали сюжет о кандидатах на момент сбора подписей… Ни от одного из кандидатов не поступало жалоб, что он тоже в этот период проводил сбор подписей, а его не осветили», – отметила секретарь Центризбиркома.

В то же время глава ЦИК Элла Памфилова призвала СМИ разделять освещение работы действующего президента Владимира Путина и информацию, касающуюся его предвыборной кампании.

«Что касается действующего президента, я прошу средства массовой информации очень четко разделять освещение его деятельности как действующего президента – он имеет на это законное право, и того, что касается предвыборной кампании; нужно для всех кандидатов более равные условия создавать», – заявила Памфилова.

Вместе с тем, ЦИК утвердил порядок аккредитации СМИ для присутствия в помещениях для голосования и установления итогов выборов президента в 2018 году.

Согласно документу, аккредитация представителей СМИ носит уведомительный характер и дает журналисту право находиться в помещении для голосования в день выборов, в дни досрочного голосования, при проведении повторного голосования. Также журналисты могут присутствовать при подсчете голосов избирателей на участках и на заседаниях избиркомов при определении результатов выборов, проводить фото- и видеосъемку в помещениях для голосования, предварительно уведомив об этом председателя, его заместителя или секретаря участковой комиссии.

На должность президента России претендуют множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.