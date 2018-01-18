Росгвардия пообещала действовать жестко в случае провокаций на выборах

В случае провокаций на предстоящих в 2018 году выборах президента Росгвардия готова действовать жестко, но в рамках закона, заявил замначальника главка по охране общественного порядка Алексей Зинин.

«Мы всегда ожидаем и готовимся к внештатным событиям, и если такое будет происходить, мы к этому будем готовы и будем действовать жестко, но в пределах и рамках действующего законодательства», – передает РИА «Новости» слова Зинина.

Он рассказал, что Росгвардия следит за ситуацией и обменивается информацией с коллегами из правоохранительных органов и назвал выборы президента России одним из главных мероприятий 2018 года.

«Нам предстоит принять участие совместно с МВД и частными охранными предприятиями в охране более 93 тыс. избирательных участков и прилегающих территорий», – передает ТАСС слова Зинина, отметившего, что в первую очередь будет уделяться внимание антитеррористической защищенности этих объектов.



Напомним, ранее полиция и Росгвардия обеспечили охрану общественного порядка на выборах 10 сентября 2017 года.