Гитарист группы «Чайф» резко раскритиковал Шнурова

Гитарист группы «Чайф» Владимир Бегунов заявил, что музыкант Сергей Шнуров сузил рамки российской рок-музыки до уровня рингтона.

«Если раньше мы и оставшиеся другие музыканты думали альбомами: делаем альбом – он такой и такой, то сейчас все благодаря Шнурову пришло к тому, что достаточно рингтона. Или людей посылай, как один вариант у Шнурова, или второй вариант – рингтон. Не хорошо это, не хорошо», – передает РИА «Новости» слова Бегунова в эфире латвийской радиостанции Baltkom.

Бегунов, впрочем, заверил, что рок-музыка до сих пор не умерла.

«Я бы не бил тревогу. Каждые десять лет бьют тревогу, что рок-музыка умерла. Не знаю, по-моему нормально все», – заметил Бегунов.

Напомним, ранее российский тележурналист Владимир Познер признался, что интервью с лидером рок-группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым для программы «Познер» было провальным, и обвинил в этом исполнителя.