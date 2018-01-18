Источник заявил о готовности ЕС отменить Brexit в случае согласия Британии

Если Палата лордов Великобритании выскажется против Brexit, ЕС поддержит это решение, заявил дипломатический источник в Брюсселе.

В среду Палата общин приняла законопроект о Brexit, документ переходит в Палату лордов, которая начнет его рассматривать в конце января.

«Выскажутся ли британские лорды за новый референдум по Brexit? От этого многое зависит», – заявил источник РИА «Новости».

Источник заявил, что в ЕС выступают против Brexit, который, по мнению Брюсселя, станет «проигрышем для всех».