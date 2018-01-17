СМИ: Власти США изучают «подозрительные» денежные переводы российского посольства

Американские власти рассматривают сотни вскрытых платежей с дипломатических счетов России, в том числе сделки бывшего посла в США Сергея Кисляка через 10 дней после президентских выборов в 2016 году и заблокированное обналичивание 150 тыс. долларов через пять дней после инаугурации, пишет BuzzFeed.

Издание пишет о якобы «подозрительных платежах», которыми заинтересовались правоохранительные органы в США. Изучает эти сделки в том числе спецпрокурор Роберт Мюллер, который проводит расследование «вмешательства России в выборы», пишет BuzzFeed.

Отмечается, что у Мюллера широкие полномочия в своем расследовании, поэтому он изучает возможную «подозрительную деятельность» России, выходящую далеко за рамки выборов.

Так, речь идет о платеже бывшему послу России в США Сергею Кисляку, который якобы получил 120 тыс. долларов через десять дней после выборов. Транзакция была обозначена как начисление заработной платы, однако, как утверждают американские банкиры, «не соответствовала прежним формам оплаты».

Кроме того, через пять дней после инаугурации Трампа была попытка обналичить со счета посольства 150 тыс. долларов, однако банк посольства заблокировал эту операцию как «ненормальную».

Также с 8 марта по 7 апреля 2014 года банкиры обнаружили почти 30 чеков на общую сумму около 370 тыс. долларов для сотрудников посольства, которые обналичили чеки, как только их получили. Куда пошли деньги, почти невозможно отследить, пишет портал. При этом ранее сотрудники якобы не получали аналогичных платежей, а транзакции были совершены во время до и после референдума по Крыму, пишет BuzzFeed.

Также подозрительными названы платежи посольства России с 2013 по 2017 год различным компаниям-подрядчикам для строительства в российских дипломатических подразделениях. Эти деньги также были быстро обналичены или переведены на другие счета.

«Все транзакции, которые осуществлялись через американскую финансовую систему, полностью соответствуют законодательству Соединенных Штатов», - сказал представитель посольства России Николай Лахонин.

Он отметил, что не собирается комментировать конкретные имена и цифры, упомянутые в статьях BuzzFeed, а сведения эти назвал еще одной попыткой дискредитировать российские официальные миссии.

Кисляк отказался от комментариев. Строительные подрядчики подчеркнули, что платежи получили за выполненную работу.

Издание напоминает, что комитет по разведке сената США еще в августе запросил подозрительные отчеты о деятельности бывшего посла Кисляка, однако неизвестно, получили ли сенаторы эти документы.

Накануне стало известно, что американские сенаторы подготовили законопроект, который предполагает санкции против России и других страны в случае попыток вмешательства в выборы в США.