В США подготовили законопроект о санкциях против России за «вмешательство» в выборы

Американские сенаторы подготовили законопроект, который предполагает санкции против России и других страны в случае попыток вмешательства в выборы в США, сообщил телеканал CNN.

Авторы законопроекта - сенатор-демократ Крис ван Холлен и сенатор-республиканец Марко Рубио. По словам ван Холлена, законопроект «даст понять России» и другим странам, что за атаки на США будут «серьезные последствия», передает «Интерфакс».

При этом Россия называется не единственной страной, которая «угрожает выборам» в США, – также названы Китай, Иран и Северная Корея.

Между тем, ранее стало известно, что Белый дом готовит для Конгресса США так называемый кремлевский доклад с указанием высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, которые приближены к высшему руководству России. В списке могут оказаться более 50 человек, а с учетом членов семей – до 300 человек.

Отметим, что Москва неоднократно опровергала заявления о приписываемом ей вмешательстве в американские выборы.