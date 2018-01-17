Минфин пообещал не дать рублю укрепляться резко

Минфин собирается сдерживать резкое укрепление курса рубля на фоне дорожающей нефти, заявил на Гайдаровском форуме глава ведомства Антон Силуанов.

«Цены на нефть выросли, курс рубля укрепился, но мы начали осуществлять операции на рынке по покупке валюты в рамках бюджетного правила. Мы не дадим резко укрепиться курсу», – цитирует Силуанова ТАСС.

Глава Минфина подчеркнул, что отраслевой бизнес страдает от укрепления курса, поскольку становится неконкурентоспособным.

«Действие бюджетного правила позволит также обеспечить поступления в резервы. В этом году мы планируем 3% ВВП дополнительных поступлений нефтегазовых доходов, которые могут пойти в резервы», – сообщил министр.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, 2017 год принес бюджету дополнительно 1,5 трлн рублей, а в следующем году, если верить расчетам Минфина, сумма допдоходов окажется еще выше. В связи с этим появились возможности для того, чтобы государство перестало тратить резервные средства и начало их снова накапливать.