Порошенко призвал не верить России

В рамках ежегодного приема руководителей дипломатических представительств президент Украины Петр Порошенко призвал не доверять России.

Порошенко считает, что «демократическая, успешная и независимая Украина» является «самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России», передает РИА «Новости» со ссылкой на 112.ua.

По его мнению, Москва преследует на Украине «одну-единственную цель» – вернуть Украину «в свою так называемую «сферу влияния». Порошенко утверждает, что Россия якобы желает «уничтожить украинское государство как таковое».

Порошенко сказал, что «Кремлю никогда нельзя верить».