Источники сообщили об утверждении списка участников сирийского конгресса в Сочи

Утвержден список участников конгресса национального сирийского диалога, который пройдет в Сочи в конце января, сообщили два неназванных представителя группы сирийской оппозиции.

«Вчера был утвержден список участников сочинского конгресса. Рассылка приглашений начнется сегодня», – цитирует источника РИА «Новости».

Второй источник подтвердил эту информацию.

В воскресенье, 14 января член делегации Фатех Хассун сообщил, что представители сирийской вооруженной оппозиции, принимавшие участие в переговорах в Астане, не планируют быть на конгрессе национального диалога Сирии, который состоится 29-30 января в Сочи.

До этого сообщалось, что США пообещали противодействовать конгрессу национального диалога Сирии в Сочи, подготовкой которого занимаются Россия, Турция и Иран.