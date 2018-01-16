ВЦИОМ рассказал о карманных деньгах подростков

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что 87% подростков получают деньги на карманные расходы.

Согласно данным опроса, 40% опрошенных подростков имеют сбережения, 23% школьную карту, о наличии банковской карты (в том числе привязанную к счету родителей) заявили 19% респондентов, передает РИА «Новости».

При этом 34% подростков хотели бы начать пользоваться банковской картой, по 19% - завести электронный кошелек и мобильное приложение, позволяющее совершать платежи.



Около 22% респондентов согласились с тем, что современному образованному человеку необходимо уметь распоряжаться деньгами.



Опрос показал, что подростки владеют экономической терминологией. Порядка 68% заявили, что могут объяснить в чем заключается суть кредита, 62% - мобильного банка, 61% - кредитной карты.



Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен с 27 ноября по 7 декабря 2017 года среди 1 тыс. респондентов в возрасте от 12 до 17 лет. Метод опроса - личное формализованное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,1%.

Напомним, ранее ВЦИОМ рассказал, что почти три четверти россиян заявили, что считают необходимым сберегать деньги, при этом лучшим способом для этого считают банковский вклад.