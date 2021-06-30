Нужно ли давать чехам на пиво

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Началась прямая линия с Владимиром Путиным

30 июня, среда  |  Последнее обновление — 12:24  |  vz.ru
Разделы

Любители жить в долг порождают новый мировой кризис

Новый экономический кризис ожидается через несколько лет Edwin Molenaar/YAY/ТАСС
В попытке справиться с пандемией и запустить экономический рост ведущие страны назанимали рекордные суммы. В итоге мир столкнулся с самым высоким уровнем глобального долга со времен Второй мировой войны. Выйти из этой ямы будет весьма непросто: история показывает, что подобные проблемы разрешаются лишь новым экономическим кризисом. И на этот раз исключение тоже маловероятно. Подробности...
Перейти в раздел…

Как в средневековой Руси зародилась демократия

Во времена Киевской Руси ключевые решения принимало состоявшее из старейшин вече Виктор Васнецов
В массовом сознании укоренился миф, что Россия более приспособлена к единоличной централизованной власти. Но история страны еще со средневековья знает множество примеров проявления гражданского общества. В чем отношение россиян к современным партиям и депутатам похоже на отношение наших предков к своим представителям на вече, соборах или в советах?  Подробности...
Перейти в раздел…

Американскую воздушную мощь создал русский эмигрант

Биография Игоря Сикорского хорошо изучена – уроженец Киева, ученый, изобретатель, философ, богослов Общественное достояние
Ровно 90 лет назад Игорь Сикорский получил патент на создание вертолета собственной конструкции. К сожалению, это произошло в США, но мысль о постройке геликоптера, способного поднимать в воздух груз и пассажиров, зародилась у него еще тогда, когда он жил в Российской империи. Вынужденная эмиграция авиаконструктора оказалась подарком для Пентагона. Подробности...
Перейти в раздел…

Война в Донбассе приносит Украине миллиарды долларов

Гражданская война на Украине помогла Киеву существенно сэкономить Валентин Спринчак/ТАСС
Только на невыплате пенсий собственным гражданам, живущим в Донбассе, Киев уже сэкономил миллиарды долларов. Это далеко не единственный способ, с помощью которого украинские власти наживаются на идущей в стране гражданской войне – и при этом еще требуют компенсаций от России. Подробности...
Перейти в раздел…

Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Нужно ли давать чехам на пиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Чешские власти потребовали от России 25,5 млн евро компенсаций за «взрывы складов во Врбетице». Как Москве реагировать на это хамство? Подробности...

Зачем нацисты устроили Ночь длинных ножей

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
К лету 1934-го было не совсем понятно, кто в итоге победит – у Рёма было два миллиона радикально настроенных сторонников. В Гитлере они видели предателя. Ситуация могла кроваво разрешиться в любую минуту. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Россия – ЕС: «Перезагрузка» отменяется

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Для начала надо, чтобы европейцы оставили свой менторский тон. И крайне желательно, чтобы они определились, считают ли они Россию иной цивилизацией, или же частью Европы. Тогда потенциальный диалог стал бы более предметным. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
Перейти в раздел…

Прямая линия с Владимиром Путиным

Нефть по 100 долларов вредна для России

США против православия

Перейти в раздел…

Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
Подробности...

В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
Подробности...

Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы радуетесь успехам сборной Украины на чемпионате Европы по футболу?
  • Да

  • Нет
Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID?
  • Вспышка заболеваемости

  • Невозможность посещать кафе и рестораны

  • Невозможность поехать на российские курорты

  • Требование работодателя привиться
Как вы отнесетесь к появлению представителя ЛГБТ в сборной России по футболу?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Будет зависеть от его результатов
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Началась прямая линия с Владимиром Путиным
    Путин не поддержал обязательную вакцинацию РФПИ ответил на претензии Гватемалы по «Спутнику V» Малькевич назвал удаление аккаунта Facebook местью В Польше предложили выплатить Киеву компенсацию за «Северный поток – 2»
    ВОЗ отреагировала на введение в Москве QR-кодов для ресторанов Украине предсказали распад на четыре части Эксперт объяснил намерение Турции тренировать украинских военных В Канаде зафиксирован температурный рекорд в 49,5 градуса
    Путин поблагодарил ОНФ и волонтеров за помощь в организации прямой линии В Германии заявили о кибератаке на инфраструктуру ФРГ «хакерами из России» Болельщику с российским флагом порвали футболку на игре Украина – Швеция Актриса из «Вечеров на хуторе...» пожаловалась на «ад» в украинских поездах

    пустые обвинения


    Полиция Чехии не смогла собрать достаточно доказательств о взрывах во Врбетице

    конфликт на лазурном берегу


    Эксперт объяснил, почему волонтеры Навального грозят чеченцам депортацией из Ниццы

    Ранее судимый


    Кирилл Кокорин задержан за драку в московском кафе

    Видео

    религия и политика


    Как США вредят православию

    неожиданный ход


    Украину и Белоруссию заставят драться за российский газ

    ценовые рекорды


    Жара выявила новую уязвимость Европы

    лидеры криптоколонии


    Список самых влиятельных женщин стал позором Украины

    цены на нефть


    Почему Россия отказывается от ста долларов за баррель

    внешняя политика


    Тимофей Бордачёв: США пытаются втянуть Россию в «большую игру» в Азии

    ожидаемое банкротство


    Елена Герасимова: Украинцам затягивают на шее долговую петлю

    уничтожение оппозиции


    Михаил Погребинский: Киев хочет создать карманную пророссийскую оппозицию

    на ваш взгляд


    Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID? Вспышка заболеваемости
    Геворг Мирзаян

    Нужно ли давать чехам на пиво

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		30 июня 2021, 12:14

    «Денежки на пиво». Именно так в Африке неофициально называется система поборов за проезд, которые осуществляются военными и полувоенными группировками на самодельных блокпостах вдоль дорог стран. И проезжающие платят – вид голодного бойца в трениках и с «калашниковым» быстро отбивает желание говорить что-то о правах и законах.

    Однако когда европейские «дикари» начинают требовать «денежки на пиво» у ядерной державы, это вызывает не страх, а смех. Ладно, к подобному выклянчиваю со стороны прибалтийских элит (выставляющие Москве миллиардные требования «компенсаций за период советской оккупации») мы давно привыкли. Нам их даже жалко – ведь этим несостоявшимся государствам нечем больше тешить свое самолюбие, а на русофобии еще как-то можно заработать. Привыкаем мы и к требованиям Украины компенсировать «период оккупации Крыма» - от поднимаемого Киевом информационного шума Крыму вреда нет, как и помех для проводимого Москвой международного процесса де-факто признания полуострова российским.

    На днях же к списку вымогателей добавились братья-чехи. Боец дипломатического фронта (правда, без «калаша» и «треников»), замминистра иностранных дел этой страны Мартин Смолек, передал послу РФ в Праге Александру Змеевскому ноту, в которой Чехия требует от Москвы полностью компенсировать ущерб от взрывов складов во Врбетице в сумме примерно 25,5 миллиона евро и «незамедлительно начать переговоры по этому вопросу». Ну а вдобавок убрать Чехию из списка недружественных стран.

    В России эти требования подняли на смех. Как можно требовать компенсацию за взрывы, причастность Москвы к которому не просто не доказана, но и даже официальное чешское расследование еще не проведено до конца? По принципу «вы пока выплатите деньги, а если ваша вина не будет доказана, мы вернем по предъявлению чека»? «Хочу напомнить. Обычно действующих подобным образом, без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег, называют вымогателями», - заявила представитель российского МИД Мария Захарова. Правда, она не совсем права. Вымогатель – это все-таки тот, у кого есть средство для вымогательства. Ну, например, пистолет, который он приставляет к твоему виску, требуя немедленно расстаться с кошельком, или мощный компромат, публикация которого может создать проблемы.

    У чехов ничего этого нет. Только большая обида. Дело в том, что чешские власти уже давно поняли, в какой луже оказались из-за всей этой фейковой истории. Они-то искренне думали на ней заработать очки в Европе, сыграть на волне русофобии, доказать свою лояльность Брюсселю и Вашингтону. А по факту ЕС Чехию ничем не поддержал, и американцы абсолютно не подумали об интересах Праги в тот момент, когда договаривались с Путиным в Женеве о прекращении эскалации. В итоге провокаторы остались один на один с разозленной Россией и не могли найти лучшего выхода из ситуации, чем через губу предложить ей нормализовать отношения. То есть не «извините, мы погорячились, давайте снова жить дружно», а «мы сейчас проведем переговоры и решим, как и на каких условиях будем готовы восстанавливать с Вами диалог, а пока исключайте нас из списка недружественных стран, чтобы наши дипломаты сами полы не мыли». Естественно, с такой линией поведения чешские политики были посланы Москвой в дальнее пешее путешествие – и после этого не нашли ничего лучше, чем попытаться поднять ставки и потребовать у России денег.

    Фото: Vladimir Prycek/CTK/Global Look Press

    В вольер или в тир?

    Вопрос в том, как теперь Москве реагировать на все это? Понятно, что с чехами никто не будет даже начинать никаких переговоров о компенсации, ведь само их начало можно будет трактовать, как признание Кремлем предмета для переговоров, то есть возможности своей вины во взрывах. Но что с чехами делать дальше?

    Конечно, можно поместить их в вольер политических клоунов, где уже находятся Прибалтика и Украина, а затем периодически смотреть за ужимками чешских постояльцев для поднятия собственного настроения. То есть понять и простить.

    Однако это было ошибкой. Дело в том, что в последнее время Москва прощает слишком многих и слишком за многое. За слова, за оскорбления, за враждебные действия. Всепрощение же в нашем мире порождает отнюдь не благодарность, а наглость, когда даже мелкие государства считают для себя приемлемым и безопасным нахамить России и потоптаться на ее репутации ради мелкого политического заработка. Именно поэтому Чехию и ее руководство сейчас надо ставить не в вольер к клоунам, а в тир на место мишени. После чего публично расстрелять – политически, экономически и юридически.

    Во-первых, полностью разорвать все дипломатические отношения или как минимум свести их до минимума (чтобы было кому защищать права российских граждан в этой республике). Во-вторых, ввести против нее торгово-инвестиционное эмбарго. Никаких больше денежек за пиво и за другие товары. Затем (когда восстановят полеты) добавить к нему и туристическое – нечего российским туристам кормить чешских отельеров, а заодно и возбуждать у чехов различные подозрения. Напомним, что фраза «во взрывах складов виноваты русские потому, что их незадолго до этого видели рядом с будущим местом преступления» является главным аргументом обвинения.

    Наконец, в-третьих – и это самое главное – нужно идти в суды, в том числе и европейские. Подавать иски против чешского премьера и представителей кабмина за клевету. За это, что они опорочили российских граждан и дипломатов, нанесли ущерб репутации государства. Тем более, что чешские политики сами наговорили себе на приговор, когда говорили, что расследование взрывов не окончено, но виновной все равно является Российская Федерация. На суде им придется как-то объяснять это несоответствие, а заодно и предоставлять в открытом доступе доказательства «российской вины». Понятно, что ничего этого не будет сделано, после чего суд вынужден будет признать их заявления недостоверными или клеветническими.

    И вот затем замглавы российского МИД может вызвать к себе чешского посла (ну или какого-нибудь старшего дипломата, если посла таки выгонят) и вручить ему ноту. В которой будет указана сумма компенсации, которую мы требуем у Чехии за нанесенный нам репутационный ущерб и призыв «незамедлительно начать переговоры по этому вопросу».   

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •