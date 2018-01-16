Подавившийся конфетой ребенок умер в Новый год в Башкирии

В башкирском городе Белорецк умер шестилетний мальчик, подавившись конфетой.

Мальчик играл с братом, «как вдруг подбежал к маме, стал привлекать внимание, показывал на горло», передает местное издание ProUfu.ru.

В результате ребенок умер от асфиксии, ему не успели оказать помощь.

Обстоятельства инцидента уточняются. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.